Rencontre avec l’auteur de polar, Nicolas Lebel Médiathèque de Lencloître Lencloître, 6 octobre 2023, Lencloître.

Rencontre avec l’auteur de polar, Nicolas Lebel Vendredi 6 octobre, 20h00 Médiathèque de Lencloître Sur inscription.

Ancien enseignant, véritable globe-trotter, Nicolas Lebel est un auteur français de polars. Ses romans, où se mêlent histoire, littérature et actualités, possèdent un ton souvent engagé non dénoué d’humour cependant. Il est lauréat entre autres du Prix des lecteurs du Livre de Poche dans la catégorie Polar en 2019 pour L’Heure des fous et du Prix Griffe Noire du meilleur roman policier français en 2021 pour Le Gibier.

Rencontre animée par Marie Michaud, suivie d’une séance de dédicaces.

Sur inscription – Public adulte.

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 77 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

Noël 2022