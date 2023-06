Atelier fresque participative avec l’illustratrice Virginie Costa Médiathèque de l’Atelier Cluses Catégories d’Évènement: Cluses

Haute-Savoie Atelier fresque participative avec l’illustratrice Virginie Costa Médiathèque de l’Atelier Cluses, 25 juillet 2023, Cluses. Atelier fresque participative avec l’illustratrice Virginie Costa Mardi 25 juillet, 10h00, 14h00 Médiathèque de l’Atelier Places réservées aux enfants des centres de loisirs Fresque Création d’une fresque participative autour du livre « Vous joyuez à quoi? » avec l’illustratrice Virginie Costa Médiathèque de l’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://www.mediatheques-cluses.fr Médiathèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T10:00:00+02:00 – 2023-07-25T12:00:00+02:00

2023-07-25T14:00:00+02:00 – 2023-07-25T16:00:00+02:00 ©Talents hauts Détails Catégories d’Évènement: Cluses, Haute-Savoie Autres Lieu Médiathèque de l'Atelier Adresse 1325 avenue Georges Clémenceau 74300 Cluses Ville Cluses Departement Haute-Savoie Lieu Ville Médiathèque de l'Atelier Cluses

Médiathèque de l'Atelier Cluses Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluses/