Spectacle « Contes et rythmes d’Afrique » par la Cie l’arbre aux griotes Médiathèque de l’Atelier Cluses, 11 juillet 2023, Cluses.

Spectacle « Contes et rythmes d’Afrique » par la Cie l’arbre aux griotes Mardi 11 juillet, 16h30 Médiathèque de l’Atelier Sur inscription. Pour tous à partir de 3 ans

Spectacle « Contes et rythmes d’Afrique » par la Compagnie L’Arbre aux Griotes

Venez nous rejoindre sous le grand baobab : les oreilles se dressent, les cœurs battent en cadence au son du Djembé et les yeux s’émerveillent. Ils voient se dérouler devant eux les histoires magiques de Leuk, le lièvre malicieux, Buki la hyène fourbe et Gaïndé, le Lion majestueux . Du plus petit au plus grand, personne ne résiste à l’appel des contes, ni aux rythmiques joyeuses des percussions ! Alors, préparez-vous à rire, rêver, danser et chanter ….

Spectacle créé et donné en lien avec l’album Les Poulets guerriers illustrés par Elodie Balandras présente pour un atelier d’illustration.

Rencontre et discussion avec le public à l’issue de la représentation

Médiathèque de l’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://www.mediatheques-cluses.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 98 97 63 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@cluses.fr »}] Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T16:30:00+02:00 – 2023-07-11T17:30:00+02:00

2023-07-11T16:30:00+02:00 – 2023-07-11T17:30:00+02:00

© Compagnie L’arbre aux griotes