Atelier d’illustration avec Elodie Balandras Médiathèque de l’Atelier Cluses Catégories d’Évènement: Cluses

Haute-Savoie Atelier d’illustration avec Elodie Balandras Médiathèque de l’Atelier Cluses, 11 juillet 2023, Cluses. Atelier d’illustration avec Elodie Balandras Mardi 11 juillet, 15h00 Médiathèque de l’Atelier Sur inscription à partir de 5 ans Les Poulets guerriers

Atelier d’illustration avec Elodie Balandras, illustratrice

Embarquez avec Elodie Balandras destination l’Afrique pour un atelier d’illustration autour de l’album « les Poulet guerriers ». Un conte africain plein d’humour à découvrir en dessin ! Médiathèque de l’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://www.mediatheques-cluses.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 98 97 63 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@cluses.fr »}] Médiathèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T15:00:00+02:00 – 2023-07-11T16:00:00+02:00

2023-07-11T15:00:00+02:00 – 2023-07-11T16:00:00+02:00 ©Elodie Balandras Détails Catégories d’Évènement: Cluses, Haute-Savoie Autres Lieu Médiathèque de l'Atelier Adresse 1325 avenue Georges Clémenceau 74300 Cluses Ville Cluses Departement Haute-Savoie Lieu Ville Médiathèque de l'Atelier Cluses

Médiathèque de l'Atelier Cluses Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluses/