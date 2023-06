Atelier d’écriture et jeux d’enquête avec Isabelle Cabrit Médiathèque de l’Atelier Cluses Catégories d’Évènement: Cluses

Atelier d'écriture et jeux d'enquête avec Isabelle Cabrit 29 juin et 27 juillet Médiathèque de l'Atelier Cluses, 29 juin 2023, Cluses. Ateliers accessibles aux enfants des centres de loisirs Les enquêtes potagères d'Isabelle Cabrit : Atelier d'écriture et jeux d'enquête

Avec l’autrice Isabelle Carbrit, lecture et découverte des premiers chapitres puis travail d’écriture à partir d’un calligramme sur le thème des animaux présents dans l’histoire.

Atelier suivi d'un petit jeu d'enquête qui servira de trame à la composition d'une nouvelle histoire. Médiathèque de l'Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau 74300 Cluses

2023-06-29T08:30:00+02:00 – 2023-06-29T09:00:00+02:00

2023-06-29T08:30:00+02:00 – 2023-06-29T09:00:00+02:00
2023-07-27T14:00:00+02:00 – 2023-07-27T16:00:00+02:00

