Artothèque du Lot Médiathèque de l’Astrolabe, 7 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Venez découvrir et emprunter les œuvres d’art sélectionnées par l’Artothèque du lot!.

2023-06-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-07 17:00:00. EUR.

Médiathèque de l’Astrolabe

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come and discover and borrow the works of art selected by the Artothèque du lot!

¡Venga a descubrir y tomar prestadas las obras de arte seleccionadas por la Artothèque du lot!

Entdecken Sie die von der Artothèque du lot ausgewählten Kunstwerke und leihen Sie sie aus!

