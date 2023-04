Atelier : Transforme ta médiathèque en Juke-box ! Médiathèque de l’Astrolabe Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

2022-05-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-04

Lot . Gratuit sur inscription – de 8 à 12 ans Atelier numérique destiné aux 8-12 ans, pour la programmation et l’installation d’un dispositif sonore tactile : tout un programme !

Au travers de programmation, d’enregistrements sonores, de câblages et d’installation, nous transformerons le rayon musique de la médiathèque en « Juke-box tactile ». Cette installation restera en place pendant quelques temps, pour que le public puisse s’y essayer ! @médiathèque astrolabe Figeac

