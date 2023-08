Les Eaux-Bonnes et le Docteur Darralde Médiathèque de Laruns Laruns, 15 septembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Françoise Fabre vous propose une conférence qui vous plongera dans le quotidien des Eaux-Bonnes au XIXᵉ siècle, époque où de nombreux curistes fréquentaient la station et dont le Dr Darralde participait à la renommée..

2023-09-15

Médiathèque de Laruns Rue du Général de Gaulle

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Françoise Fabre invites you to a lecture that will plunge you into the daily life of Eaux-Bonnes in the 19th century, a time when many curists frequented the resort and Dr. Darralde contributed to its renown.

La conferencia de Françoise Fabre le transportará a la vida cotidiana de Les Eaux-Bonnes en el siglo XIX, cuando mucha gente tomaba las aguas en la estación y el Dr. Darralde contribuyó a hacerla famosa.

Françoise Fabre bietet Ihnen einen Vortrag an, der Sie in den Alltag von Eaux-Bonnes im 19. Jahrhundert eintauchen lässt, als viele Kurgäste den Kurort besuchten und Dr. Darralde zu seinem Ruhm beitrug.

