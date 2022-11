1001 histoires Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

1001 histoires Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand, 21 décembre 2022, Orléans. 1001 histoires Mercredi 21 décembre, 16h00 Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand Les enfants écoutent souvent avec plaisir des histoires qui leur permettent de voyager, d’apprendre, de découvrir le monde, de rêver, d’imaginer. Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand 99 bis avenue de la Marne, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Les 1001 histoires, ce sont des lectures collectives, à voix haute de textes variés, mais aussi un peu de musique et encore par-ci par là, quelques jeux de doigts.

L’accès au nouveau site de la médiathèque de l’Argonne est jalonné pour les automobilistes, cyclistes et piétons tout au long des avenues de Wichita et de la Marne. Stationnement : 99 bis avenue de la Marne (3 places) ou 99 avenue de la Marne (nombreuses places), devant l’ancienne entrée du collège et l’école élémentaire de Nécotin. Transport public : bus 3 depuis la médiathèque centrale (15 mn) et bus 66.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T16:00:00+01:00

2022-12-21T17:00:00+01:00

