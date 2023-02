MURDER-PARTY ! (JEU TYPE CLUEDO) Médiathèque de Landévant Landévant Catégories d’Évènement: Landévant

MURDER-PARTY ! (JEU TYPE CLUEDO) Médiathèque de Landévant, 12 mars 2023, Landévant. MURDER-PARTY ! (JEU TYPE CLUEDO) Dimanche 12 mars, 14h00 Médiathèque de Landévant

5€ En famille, venez mener votre enquête ! Qui à assassiné Léa Riquovaire, la vieille dame de Landévant ?

Jeu type Cluedo.

inscription obligatoire : degemer@tidouaralre.com / 02 97 78 41 40. Médiathèque de Landévant 15 rue Nationale, 56690 Landévant Landévant 56690 Morbihan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T13:00:00+00:00 – 2023-03-12T14:30:00+00:00

