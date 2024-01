Dys’cutons : café rencontre Médiathèque de l’AME Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Dys’cutons : café rencontre Médiathèque de l’AME Montargis, 17 février 2024, Montargis. Dys’cutons : café rencontre Samedi 17 février, 09h00 Médiathèque de l’AME Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T09:00:00+01:00 – 2024-02-17T11:00:00+01:00

Parlons ensemble des troubles dys, au quotidien. Les bibliothécaires du réseau Agorame vous présenteront une sélection de documents et d'outils, des ressources en ligne pour vous aider, les petits trucs qui peuvent soulager… Surtout, retrouvons-nous pour prendre conscience que vous n'êtes pas seuls, pour échanger sur vos besoins, vos moments de solitude ou les petites victoires. Médiathèque de l'AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis

