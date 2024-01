Atelier granny square #1 Médiathèque de l’AME Montargis, 14 février 2024, Montargis.

Atelier granny square #1 14 et 17 février Médiathèque de l’AME

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T15:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T15:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Le carré granny ou granny square est un des musts du crochet. Si vous avez une bonne connaissance des bases du crochet, le granny square est un bon moyen de vous entraîner et de réaliser des projets simples.

On peut faire des carrés unis, multicolores et surtout on peut les assembler pour réaliser de plus grands projets comme le traditionnel napperon ou plaid. Apporter un crochet n°4 minimum et au moins une pelote de coton ou fil acrylique de la taille correspondante.

Médiathèque de l’AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}]

