Opération Naruto
Médiathèque de l'AME
Montargis
Samedi 10 février, 15h00

2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:30:00+01:00

Quizz, activité créative et jeu vidéo autour du ninja préféré des jeunes lecteurs ! A partir de 8 ans.
Médiathèque de l'AME
2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis
Montargis
02 38 98 44 70

