La 100ème rencontre du café philo Médiathèque de l’AME Montargis, 19 janvier 2024, Montargis.

La 100ème rencontre du café philo Vendredi 19 janvier 2024, 18h00 Médiathèque de l’AME

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T20:00:00+01:00

Le Café Philo de Montargis fête ce mois-ci sa 100è rencontre et elle la fête à la Médiathèque ! Venez débattre et échanger dans une atmosphère détendue et conviviale.

Médiathèque de l’AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}]

FMACEN045V50BGWU

©Médiathèque de l’AME