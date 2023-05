Let’s speak English Médiathèque de l’AME Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Let’s speak English Médiathèque de l’AME, 10 juin 2023, Montargis. Let’s speak English Samedi 10 juin, 16h00 Médiathèque de l’AME « It’s tea time » à la médiathèque de l’AME ! Autour d’une tasse de thé (ou de café), nous vous invitons à venir discuterdans la langue de Shakespeare. L’occasion de pratiquer l’anglais, mais aussi de rencontrer du monde. Médiathèque de l’AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

