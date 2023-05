Rencontre avec Charles Roux Médiathèque de l’AME Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Rencontre avec Charles Roux Médiathèque de l’AME, 9 juin 2023, Montargis. Rencontre avec Charles Roux Vendredi 9 juin, 19h00 Médiathèque de l’AME Le photographe Charles Roux nous fait le plaisir de venir partager son expérience, ses recherches, son travail sur l’exposition Festin Littéraires actuellement visible à la médiathèque. Un moment privilégié pour découvrir l’expo, commentée par son auteur. Médiathèque de l’AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

