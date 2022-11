Écris ta Fanfiction Médiathèque de l’AME Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Écris ta Fanfiction Médiathèque de l’AME, 7 décembre 2022, Montargis. Écris ta Fanfiction 7 décembre 2022 – 7 janvier 2023 Médiathèque de l’AME Venez réécrire l’histoire avec nous ! Médiathèque de l’AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis Et si Peeta Mellark avait succombé à sa blessure ? Si Harry Potter était une fille ? Si Ophélie et Thorn n’avaient pas été séparés ? Si Natasha Romanoff n’avait pas eu à se sacrifier ? La fin de votre livre ou film préféré ne vous a pas plu ?! Venez réécrire l’histoire avec nous !

