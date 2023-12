À table, tout le monde ! Médiathèque de Lamasquère Lamasquère, 10 janvier 2024, Lamasquère.

À table, tout le monde ! 10 janvier – 20 mars 2024 Médiathèque de Lamasquère Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T10:30:00+01:00 – 2024-01-10T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T13:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

« À table, tout le monde !» va vous faire voyager dans un monde de saveurs, d’épices et d’exotisme mais aussi vous prendre par la main pour une balade dans nos cuisines françaises et européennes, apprécier les saveurs amères et acides, le nom des pâtisseries et des outils qui nous aident à confectionner tous les plats qui régalent les papilles, apprendre à reconnaitre les variétés de tomates, de pommes ou de cerises, enfin, plein de petites choses indispensables à notre bonheur gustatif, même si nous ne le savons pas encore…

Médiathèque de Lamasquère 2 rue de la Paix 31600 LAMASQUERE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.56.56.29 »}]