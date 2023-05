« La Barboteuse » – spectacle jeune public Médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze, 10 mai 2023, Lagardelle-sur-Lèze.

« La Barboteuse » – spectacle jeune public Mercredi 10 mai, 16h30 Médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze Réservation obligatoire

“L’eau ça mouille ! Comment aborder la propreté lorsqu’on est un clown et qu’on entre dans une salle de bain ? Ce n’est pas en choisissant le chemin le plus court, ni le plus facile, que la Barboteuse va se laver. Elle doit prendre confiance en elle et oser plonger dans l’eau de sa baignoire. Enfants ou adultes, n’avons-nous pas tous un jour imaginé qu’une salle de bain pouvait devenir l’un des plus fabuleux terrains de jeux ?”

Médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze 3 rue du château du Vignaou, 31870 Lagardelle-sur-Lèze

2023-05-10T16:30:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

