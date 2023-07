L’Été culturel 2023 dans les bibliothèques d’Ile-de-France L’Éventail d’animations littéraires jeunesse Médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela Créteil, 1 juillet 2023, Créteil.

L’Été culturel 2023 dans les bibliothèques d’Ile-de-France

Pour la 4e année, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis a conçu un éventail d’animations littéraires destiné à 60 bibliothèques franciliennes, pour profiter pleinement de la littérature jeunesse en plein air ou à l’intérieur.

Ce dispositif permet de créer facilement et de manière ludique des rencontres avec le public, la lecture et les livres pour enfants. Il est composé de magazines d’activités littéraires individuels, de grands panneaux de jeux collectifs et de 15 images tirées de l’exposition «Plus vite, plus haut, plus fort !».

Une formation pour mieux aborder les enjeux de la médiation liés à ces supports et aux univers des artistes est offerte par le Salon aux bibliothécaires.

Un dispositif inscrit dans le cadre l’Été culturel 2023, manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, soutenu par la DRAC – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (Préfecture de la Région d’Île-de-France). Labélisé Olympiade culturelle par Paris 2024.

Médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela 3 Place de l’Abbaye 94000 Créteil Créteil 94000 Mont-Mesly Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-08-31T10:00:00+02:00 – 2023-08-31T18:00:00+02:00

