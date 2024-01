Atelier d’écriture Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine Atelier d’écriture Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 23 janvier 2024, Cesson-Sévigné. Atelier d’écriture Mardi 23 janvier, 18h30 Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Gratuit, sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T18:30:00+01:00 – 2024-01-23T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-23T18:30:00+01:00 – 2024-01-23T20:30:00+01:00 Atelier d’écriture

Aurélie vous propose un voyage immobile, une parenthèse créative.

Partez en écriture…

Mardi 23 janvier à 18h30

Médiathèque • à partir de 14 ans • gratuit • durée 2h • sur réservation Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 83 52 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr »}] atelier ecriture Médiathèque de Cesson-Sévigné Détails Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Code postal 35510 Lieu Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Adresse Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Ville Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Latitude 48.11951 Longitude -1.604676 latitude longitude 48.11951;-1.604676

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/