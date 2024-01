Club lecture 8-12 ans Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 20 janvier 2024, Cesson-Sévigné.

Club lecture 8-12 ans Samedi 20 janvier, 11h00 Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts sur inscription

Club lecture 8-12 ans

Tu as entre 8 et 12 ans ? Deviens membre du Club de lecture !

Découvre la sélection de nouveautés et choisis ton titre préféré.

Samedi 20 janvier à 11h

Médiathèque • 8-12 ans • durée 1h • sur réservation (nombre de places limitées)

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 83 52 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr »}]

Médiathèque Cesson-Sévigné