Spectacle « La peur et le noir » Mercredi 8 novembre, 15h30 Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Gratuit, sur réservation

Dans une mise en scène gestuelle et comique, des loups et des sorcières pas comme les autres se transforment en personnages attachants et drôles. Les changements de chapeaux, d’expressions et de postures donnent spontanément vie aux différents personnages. Quelques enfants seront sollicités pour jouer des chats multicolores ou des loups n’ayant plus peur du tout.

Mercredi 8 novembre à 15h30

Médiathèque (amphithéâtre) • à partir de 4 ans • gratuit • durée : 45 minutes • sur réservation

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T15:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:15:00+01:00

spectacle theâtre

Cie Le Poisson d’Avril