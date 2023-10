Amelia’s secret – escape game en réalité augmentée Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine Amelia’s secret – escape game en réalité augmentée Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 28 octobre 2023, Cesson-Sévigné. Amelia’s secret – escape game en réalité augmentée Samedi 28 octobre, 15h00 Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Sur inscription Amelia’s secret : escape game en réalité augmentée Parviendrez-vous à vous échapper du manoir hanté ? Elizabeth Vonleaken vient d’emménager dans le grand manoir de la forêt de Scrapson avec sa fille Amélia. Le manoir était connu pour des histoires sordides et horrifiantes, mais depuis l’arrivée d’Elizabeth, la maison s’est réveillée et de grands banquets sont organisés régulièrement. C’est lors d’un vendredi 13 novembre que la petite famille a été perturbée par la disparition d’Amélia. Après cet événement, tout va changer… Samedi 28 octobre à 15h

Salle de travail • à partir de 12 ans • 1h30 • gratuit • sur réservation à partir du samedi 7 octobre Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 83 52 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T15:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

Halloween manoir hanté XD productions
Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts
Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné
Cesson-Sévigné
Ille-et-Vilaine
Age min 12
Age max 16

