L’orée des rêves Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné, 16 janvier 2024, Cesson-Sévigné.

L’orée des rêves 16 janvier – 10 février Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T15:00:00+01:00 – 2024-01-16T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T12:30:00+01:00

Une expérience immersive visuelle et sonore dans les méandres de l’esprit endormi.

Autour d’un dispositif innovant et facile à prendre en main, L’artiste Waii Waii, alias Marion Pédebernade, vous fera voyager dans ses univers oniriques, doux et colorés.

« Le rêve, c’est une réalité augmentée en chacun de nous. L’outil numérique me permettait de concrétiser et matérialiser son existence. »

Exposition créée dans le cadre d’une exposition itinérante en partenariat avec Valenciennes Métropole. Captation binaural par Pierre-Alain Pédebernade. Modules d’exposition réalisés par Simon Bouckson.

Du mardi 16 janvier au samedi 10 février, aux heures d’ouverture de la Médiathèque

Médiathèque • Tout public • gratuit

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné parc Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 83 52 00 »}] [{« link »: « https://www.electroni-k.org/installations-performances/l-oree-des-reves/ »}]

exposition realite augmentee

Wai Wai