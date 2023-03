Bombes à graines Médiathèque de la Mosaïque Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines

Bombes à graines Médiathèque de la Mosaïque, 24 mai 2023, Plaisir. Bombes à graines Mercredi 24 mai, 14h30, 15h30 Médiathèque de la Mosaïque Sur réservation par téléphone Viens fabriquer ta propre bombe à graines que tu pourras jeter dans un endroit approprié pour y faire pousser des plantes. Prévoir une tenue appropriée…

Sur réservation

À partir de 6 ans Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 0130961770 https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/mediatheque-de-la-mosaique.aspx [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 96 17 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T14:30:00+02:00 – 2023-05-24T15:30:00+02:00

2023-05-24T15:30:00+02:00 – 2023-05-24T16:30:00+02:00 développement durable graines © photo by

