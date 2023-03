Conte « Même pas peur » Médiathèque de la Mosaïque Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines

Conte « Même pas peur » Médiathèque de la Mosaïque, 15 avril 2023, Plaisir. Conte « Même pas peur » Samedi 15 avril, 16h00 Médiathèque de la Mosaïque Sur réservation Pierret Pierron n’est pas la moitié d’un garçon, un sacré polisson, un fripon : il n’a peur de rien !

Mais la sorcière Archisorcière a plus d’un tour dans son sac… Qui parviendra à faire fuir la sorcière toute poilue installée dans le lit de Pierre ? Jean son grand frère? Papa le « biscoteau » de la maison ? ou la toute petite…?

De 3 à 6 ans

De 3 à 6 ans

Sur réservation Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 0130961770

2023-04-15T16:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00

2023-04-15T16:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00 conte lecture ©DR

