Coloriage numérique Médiathèque de la Mosaïque PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

Coloriage numérique Médiathèque de la Mosaïque, 22 mars 2023, PLAISIR. Coloriage numérique Mercredi 22 mars 2023, 15h00 Médiathèque de la Mosaïque

Sur réservation

Dessinez, coloriez et animez ! Médiathèque de la Mosaïque 98 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND PLAISIR A l’aide d’une application, transformez vos créations en dessin animé ! À partir de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T15:00:00+01:00

2023-03-22T16:00:00+01:00 ©Capture d’écran Youtube

