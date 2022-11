Même pas peur ! / « Nuits de la lecture » Médiathèque de la Mosaïque Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Suivez les aventures de Pierre, qui n’a peur de rien, en chansons et avec des marionnettes. Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

0130961770 https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/mediatheque-de-la-mosaique.aspx Pierret Pierron n’est pas la moitié d’un garçon, un sacré polisson, un fripon : il n’a peur de rien !

Mais la sorcière Archisorcière a plus d’un tour dans son sac… Qui parviendra à faire fuir la sorcière toute poilue installée dans le lit de Pierre ? Jean son grand frère? Papa le « biscoteau » de la maison ? ou la toute petite…..? Pour le grand plaisir des enfants, la ruse et la malice des petits l’emportent sur la peur et la cruauté imposée par les plus forts. Avec Michèle Walter, conteuse 3-6 ans

