Une histoire, un atelier ! / « Nuits de la lecture » Médiathèque de la Mosaïque, 21 janvier 2023, Plaisir. Une histoire, un atelier ! / « Nuits de la lecture » Samedi 21 janvier 2023, 10h30 Médiathèque de la Mosaïque

Qui a peur du grand méchant loup ? C’est pas nous… Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

0130961770 https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/mediatheque-de-la-mosaique.aspx Et si on s’amusait avec nos petites peurs pour les rendre moins

effrayantes ? Découvre les histoires qui se cachent dans la boîte à peur et enfile des marionnettes sur tes mains pour une mise en scène originale.

Le petit conteur, c’est toi ! 2-6 ans

Sur réservation Un évènement Nuits de la lecture 2023

