Défis jeux ! Médiathèque de la Mosaïque Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Défis jeux ! Médiathèque de la Mosaïque, 23 novembre 2022, Plaisir. Défis jeux ! Mercredi 23 novembre, 15h00 Médiathèque de la Mosaïque

Sur inscription

Des jeux à découvrir et à expérimenter, des défis à se lancer, êtes vous prêt ? Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

0130961770 https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/mediatheque-de-la-mosaique.aspx Venez défier vos amis lors d’une course délirante ou bien sur une session de Just Dance, à moins que vous ne préfèriez les jeux d’adresse ?

Salle découverte « Jeux de société » en partenariat avec la Ludothèque de Plaisir et les Maisons des familles. Tout public dès 6 ans Tableau de réservation sur place de 15h à 17h Un évènement Ludidays 2022

