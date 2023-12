Conférence : Biodiversité, un foisonnement de vie Médiathèque de La Montagne La Montagne, 12 décembre 2023 18:00, La Montagne.

2023-12-12

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : oui Tous les âges

Mardi 12 décembre 2023 à 19hConférence : Biodiversité, un foisonnement de vie Largement mise en avant aujourd’hui, la notion de biodiversité reste pourtant assez floue. Il s’agit ici de définir ses contours et de préciser ce qu’elle recouvre. Gênes, espèces, écosystèmes, autant de volets qui la composent et qui seront décryptées. Cette diversité du vivant a traversé les âges en connaissant de nombreux rebondissements avec notamment son évolution plus ou moins rapide et des crises biologiques majeures. Depuis que les premières cellules sont apparues il y a environ 3,8 milliards d’années, qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles sont les perspectives ? Avec Eric Guiho, responsable des sciences du vivant au Muséum de la métropole de Nantes Attention, cette conférence ne se déroule pas au Muséum mais à la Médiathèque de La Montagne (92 rue Violin, 44620 La Montagne).

Médiathèque de La Montagne La Montagne 44620

02 40 65 66 24 https://mediatheque-lamontagne.org/