Revenir. L’épreuve du retour Médiathèque de La Madeleine La Madeleine, 17 novembre 2023, La Madeleine.

Revenir. L’épreuve du retour Vendredi 17 novembre, 18h00 Médiathèque de La Madeleine Entrée libre

On part en exil pour fuir ; on part en voyage pour découvrir le vaste monde. Mais pourquoi revient-on ? Du désir de retour, les livres parlent peu. En français, d’ailleurs, il y a des mots pour désigner celui qui part (le voyageur, l’aventurier, l’exilé), pas celui qui revient. Revenant ? Trop spectral. Rapatrié ? Celui-là n’a pas le choix du retour. Quant au « rescapé », ses épreuves passées intéressent plus que l’épreuve de son retour. Pourquoi ce manque ? Et si revenir était autre chose que le contraire de partir ? En s’appuyant sur de nombreux exemples Céline Flécheux montre que revenir chez soi, c’est d’abord faire l’épreuve d’un retour à la vie normale et surtout revenir dans le temps.

Médiathèque de La Madeleine – 72 rue Gambetta La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France

