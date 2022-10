Concert « Live entre les livres : concert de Kawataro » à La Madeleine Médiathèque de La Madeleine, 15 octobre 2022, La Madeleine.

Concert « Live entre les livres : concert de Kawataro » à La Madeleine Samedi 15 octobre, 18h00 Médiathèque de La Madeleine

Entrée libre, gratuit

Concert « Live entre les livres : concert de Kawataro » à La Madeleine dans le cadre des Nuits des bibliothèques

Médiathèque de La Madeleine 72 rue Gambetta 59110 LA MADELEINE La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France

Concert « Live entre les livres : concert de Kawataro »

Kawatarō est le nom du groupe formé par 3 artistes qui ont marqué les 9 dernières éditions du festival Live entre les livres et qui réunit sur scène Louis Aguilar (avec Louis Aguilar et Weekend Affair), Ludivine Vandenbroucke (avec Le Vertigo et l’Argousier) et Mélissa Vanauberg (avec Orange Dream). Sous la houlette de Baptiste Legros (Yolande Bashing – iNOUïS du Printemps de Bourges 2019), ils ont réécrit et adapté des extraits littéraires envoyés par 6 médiathèques en chansons pour en faire un concert original et inédit.

Pour les 3 ans et +



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T18:00:00+02:00

2022-10-15T20:00:00+02:00

MEL