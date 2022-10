Lecture et Rencontre dédicace à La Madeleine Médiathèque de La Madeleine La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Nord

Lecture et Rencontre dédicace à La Madeleine Médiathèque de La Madeleine, 15 octobre 2022, La Madeleine. Lecture et Rencontre dédicace à La Madeleine Samedi 15 octobre, 15h00 Médiathèque de La Madeleine

Gratuit, sur inscription, places limitées

Lecture et Rencontre dédicace à La Madeleine Médiathèque de La Madeleine 72 rue Gambetta 59110 LA MADELEINE La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France Lectures « En Voilà les histoires ! » spéciale Nature

Deux bibliothécaires mettent en voix des albums de la littérature jeunesse à partir de la version papier ou numérique.

Pour les 3 ans et + [sous réserve] Rencontre dédicace

Rencontre avec le photographe Patrice Dion

Sur des feuilles de catalpa, d’amarante, d’albivia, de vigne et même de courgette ou d’aubergine, les photographies de Patrice Dion sont révélées grâce à la simple action du soleil et de la chlorophylle. Après avoir découvert son exposition à la médiathèque, rencontrez ce photographe dont le livre Pan !, hommage au vivant et à la nature vient d’être publié par les éditions LightMotiv.

A partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00 Médiathèque de La Madeleine

Détails Catégories d’évènement: La Madeleine, Nord Autres Lieu Médiathèque de La Madeleine Adresse 72 rue Gambetta 59110 LA MADELEINE Ville La Madeleine lieuville Médiathèque de La Madeleine La Madeleine Departement Nord

Médiathèque de La Madeleine La Madeleine Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-madeleine/

Lecture et Rencontre dédicace à La Madeleine Médiathèque de La Madeleine 2022-10-15 was last modified: by Lecture et Rencontre dédicace à La Madeleine Médiathèque de La Madeleine Médiathèque de La Madeleine 15 octobre 2022 La Madeleine Médiathèque de La Madeleine La Madeleine

La Madeleine Nord