Gratuit, sur inscription (places limitées)

Jeux de société et quiz à La Madeleine dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque de La Madeleine 72 rue Gambetta 59110 LA MADELEINE La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [sous réserve] Jeux de société et jeux-vidéo

Soirée jeux en famille le 14 octobre de 17h à 20h

Après l’école, venez découvrir et jouer à une sélection de jeux de société et de jeux vidéo de 7 à 77 ans !

Pour les familles Quiz

Apéro-quiz sur la thématique du développement durable

Un moment convivial pour tester vos connaissances sur le développement durable !

A partir de 14 ans

