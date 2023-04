Exposition : Oh, les mains ! Médiathèque de la Haye – 5, rue de la libération La Haye Catégories d’Évènement: La Haye

C'est en observant l'ouvrier, l'artisan ou l'artiste en action que le photographe Denis Dirlaouen a eu envie de fixer ces gestes de la main qui peuvent aboutir à des chefs d'œuvre. Au cours de ses rencontres, il a pu mesurer la légèreté du geste de la main, sa précision et la diversité de ses possibilités techniques. Vernissage vendredi 14 avril, à 18h.

