Animation de Noël – Bébés lecteurs de Noël Médiathèque de la Grenette Yssingeaux, 20 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Un moment de partage entre parents et enfants..

2023-12-20 09:30:00 fin : 2023-12-20 10:30:00. .

Médiathèque de la Grenette Place de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A moment of sharing between parents and children.

Un momento de compartir entre padres e hijos.

Ein Moment des Austauschs zwischen Eltern und Kindern.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire