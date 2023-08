Café des parents : Epuisement parental, la charge mentale Médiathèque de La Force La Force, 16 septembre 2023, La Force.

La Force,Dordogne

Epuisement parental, la charge mentale.

Le Café des Parents est un lieu de rencontre et d’échanges autour des difficultés liées à l’enfance et à la parentalité.

Cette rencontre est organisée par Laura Hauguel, animatrice consultante parentale.

Ouvert à tous

Entrée gratuite.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Médiathèque de La Force

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Parental exhaustion, the mental burden.

The Café des Parents is a place to meet and talk about the difficulties associated with childhood and parenthood.

This meeting is organized by Laura Hauguel, parenting consultant.

Open to all

Free admission

Agotamiento parental, la carga mental.

El Café de los Padres es un lugar de encuentro para hablar de las dificultades asociadas a la infancia y la paternidad.

Este encuentro está organizado por Laura Hauguel, consultora en paternidad.

Abierto a todos

Entrada gratuita

Elterliche Erschöpfung, psychische Belastung.

Das Café des Parents ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs über Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Kindheit und Elternschaft.

Dieses Treffen wird von Laura Hauguel, Moderatorin und Elternberaterin, organisiert.

Offen für alle

Kostenloser Eintritt

