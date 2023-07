Atelier/Rencontre avec Alain Chiche auteur-illustrateur Médiathèque de La Ferté-Macé La Ferté-Macé, 13 juillet 2023, La Ferté-Macé.

Atelier/Rencontre avec Alain Chiche auteur-illustrateur Jeudi 13 juillet, 10h00 Médiathèque de La Ferté-Macé

Rejoignez Alain pour une séance créative, où vous

pourrez laisser votre imagination s’envoler et

exprimer vos pensées les plus profondes à travers

des mots et des illustrations qui donneront vie à vos

poèmes.

Dans le cadre de l’Été culturel 2023, le réseau des

médiathèques de Flers agglo ont le plaisir d’accueillir

Alain Chiche pour une série de lectures et d’ateliers à

la découverte de son univers de mots, de notes et de

couleurs !

Auteur et illustrateur d’une soixantaine d’albums pour

la jeunesse, Alain vous présentera ses livres et vous invite à partager en famille

un moment chaleureux pendant lequel vous pourrez écouter des histoires et

vous essayer à l’utilisation des encres et des pinceaux !

Organisé dans le cadre du dispositif Du soleil entre les lignes, porté par

Normandie Livre & Lecture dans le cadre de l’Été culturel 2023 en Normandie,

l’été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et

mise en oeuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie

et les opérateurs nationaux.

Médiathèque de La Ferté-Macé 8 rue Saint-Denis 61600 LA FERTE MACE La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 14 14 79 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T12:30:00+02:00

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T12:30:00+02:00

©Alain Chiche