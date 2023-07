Visite guidée de la Buanderie Médiathèque de la Buanderie – Anne Capezzuoli Clamart, 16 septembre 2023, Clamart.

Visite guidée de la Buanderie Samedi 16 septembre, 16h00 Médiathèque de la Buanderie – Anne Capezzuoli Inscriptions en ligne, dans l’agenda des Médiathèques de Clamart

Construit en 1893, ce bâtiment élégant était initialement une annexe de service de la fondation Galliera. Inscrit en 2003 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il accueille depuis 2006 la médiathèque, entre modernité et architecture industrielle du XIXe siècle.

Médiathèque de la Buanderie – Anne Capezzuoli Place Ferrari 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France http://mediatheque.clamart.fr https://www.flickr.com/photos/mediathequesclamart-suddeseine/;https://fr-fr.facebook.com/reseaudesmediathequesclamart.valleesudgrandparis/ [{« type »: « link », « value »: « http://mediathequesdeclamart.valleesud.fr »}] Inauguré une première fois en 1888 en tant que Buanderie de la Fondation Galliera, cet élégant bâtiment de six étages s’est transformé en médiathèque en 2006, alliant modernité et architecture industrielle du XIXe siècle. Sa rénovation par un cabinet d’architecte a redonné vie à ce lieu délaissé depuis l’arrivée des machines modernes et qui a depuis été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. En transports en commun : train au départ de la gare Montparnasse ou M 12 « Corentin Celton » puis bus 189 direction Georges Pompidou arrêt « Plessis Piquet » ou bus 191 direction Place du Garde arrêt « Mairie de Clamart ». Clamibus, arrêt « Mairie de Clamart » Station Autolib la plus proche : 1 place Ferrari (station sans borne d’abonnement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ville de Clamart