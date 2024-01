Printemps du Livre se balade : Atelier d’écriture avec Sophie Adriansen Médiathèque de La Bruffière La Bruffière, samedi 17 février 2024.

Printemps du Livre se balade : Atelier d’écriture avec Sophie Adriansen Rencontrez Sophie Adriansen lors d’un atelier d’écriture. Romancière, biographe et scénariste, Sophie Adriansen a publié plus de 70 ouvrages. Samedi 17 février, 10h30 Médiathèque de La Bruffière Inscription auprès de la médiathèque de La Bruffière

Début : 2024-02-17T10:30:00+01:00 – 2024-02-17T12:30:00+01:00

Sophie Adriansen a publié plus de 70 ouvrages en littérature générale et littérature jeunesse. Ses ouvrages ont remporté de nombreux prix littéraires et sont traduits en différentes langues. Le corps est au coeur de plusieurs d’entre eux.

Médiathèque de La Bruffière 1 Square de la Pierre Levée 85530 La Bruffière La Bruffière 85530 La Clé des Champs Vendée Pays de la Loire

