Ateliers d’écriture avec Sylvie Allouche Médiathèque de La Bruffière, 1 février 2023, La Bruffière. Ateliers d’écriture avec Sylvie Allouche Mercredi 1 février 2023, 10h00, 14h30 Médiathèque de La Bruffière Après trois ans d’arrêt, le Printemps du Livre se baladera à nouveau dans les communes de Terres de Montaigu du 19 janvier au 1er février 2023 Médiathèque de La Bruffière 1 Square de la Pierre Levée 85530 La Bruffière La Clé des Champs La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire Sylvie Allouche se partage entre la photographie et l’écriture. Elle est photographe pour l’agence internationale Bridgeman-Giraudon, spécialiée en histoire de l’art. Depuis une quinzaine d’année, elle se consacre à la fiction jeunesse. Soyez prêts à frissonner en ce début d’année ! Avec les 5 rendez-vous proposés par le Printemps du Livre se balade, vous allez débuter le Printemps du Livre de Montaigu avant l’heure ! Rencontres, spectacle, lectures, ateliers : venez profiter en petit comité d’instants littéraires avec des auteurs, pour petits et grands. Cette nouvelle édition s’organise en même temps que l’événement national des Nuits de la lecture, dont le thème en 2023 est la Peur dans la littérature. Avec le Printemps du Livre se balade, Terres de Montaigu et ses communes membres soutiennent et facilitent l’accès à la culture.

2023-02-01T10:00:00+01:00

2023-02-01T16:30:00+01:00

Age minimum 8 Age maximum 16

