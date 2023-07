Apéro-Conférence Médiathèque de La Bernardière La Bernardière Catégories d’Évènement: La Bernardière

Vendée Apéro-Conférence Médiathèque de La Bernardière La Bernardière, 15 septembre 2023, La Bernardière. Apéro-Conférence Vendredi 15 septembre, 18h30 Médiathèque de La Bernardière Gratuit Apéro-conférence avec Marion Blanchet vendredi 15 septembre de 18h30 à 21h à la médiathèque la caserne aux livres à la Bernardière. Médiathèque de La Bernardière La Bernardière, 18 Rue de la Poste La Bernardière 85610 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00 Terres de Montaigu, Château de la Preuille Détails Catégories d’Évènement: La Bernardière, Vendée Autres Lieu Médiathèque de La Bernardière Adresse La Bernardière, 18 Rue de la Poste Ville La Bernardière Departement Vendée Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de La Bernardière La Bernardière

Médiathèque de La Bernardière La Bernardière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bernardiere/