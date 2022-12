Rencontre avec Caryl Férey Médiathèque de La Bernardière La Bernardière Catégories d’évènement: La Bernardière

Rencontre avec Caryl Férey Jeudi 19 janvier 2023, 19h00 Médiathèque de La Bernardière

Sur inscription au 02 51 42 99 33 ou bibliotheque@labernardiere.fr

Après trois ans d’arrêt, le Printemps du Livre se baladera à nouveau dans les communes de Terres de Montaigu du 19 janvier au 1er février 2023 Médiathèque de La Bernardière La Bernardière, 18 Rue de la Poste La Bernardière 85610 Vendée Pays de la Loire Caryl Férey est un écrivain et un scénariste français. En 1994 paraît son premier roman Avec un ange sur les yeux. Il sort la même année son premier polar, Delicta Mortalia : péché mortel, puis quatre ans plus tard le très remarqué Haka. Il écrit aussi pour les enfants, pour des musiciens, le théatre et la radio. Il se consacre aujourd’hui entièrement à la littérature. Soyez prêts à frissonner en ce début d’année ! Avec les 5 rendez-vous proposés par le Printemps du Livre se balade, vous allez débuter le Printemps du Livre de Montaigu avant l’heure ! Rencontres, spectacle, lectures, ateliers : venez profiter en petit comité d’instants littéraires avec des auteurs, pour petits et grands. Cette nouvelle édition s’organise en même temps que l’événement national des Nuits de la lecture, dont le thème en 2023 est la Peur dans la littérature. Avec le Printemps du Livre se balade, Terres de Montaigu et ses communes membres soutiennent et facilitent l’accès à la culture.

2023-01-19T19:00:00+01:00

2023-01-19T20:30:00+01:00

