Flegmatic en concert Médiathèque de Jurançon Jurançon, 30 juin 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la 3ème édition des Jardins secrets. En partenariat avec Ampli. Thomas Boudineau est musicien, auteur, vidéaste aléatoire et scénariste. Ses influences vont de la littérature américaine au cinéma francophone. Fasciné par la géopoésie et les réseaux routiers départementaux, la route et le voyage sont au coeur de son écriture..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Médiathèque de Jurançon Rue Louis Barthou

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



