Concours d’écriture Médiathèque de Jouy-le-Moutier Vincourt Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Vincourt

Concours d’écriture Médiathèque de Jouy-le-Moutier, 1 janvier 2023, Vincourt. Concours d’écriture 2 janvier – 27 février 2023 Médiathèque de Jouy-le-Moutier

Envoyer le texte avec l’autorisation de diffusion trouvable sur le site de la ville à l’adresse mail dédiée au concours

Dis-moi Dix mots Médiathèque de Jouy-le-Moutier 94 avenue des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier Jouy La Fontaine Vincourt 95280 Val-d’Oise Île-de-France Parking, gare RER A à 10 minutes

01 34 43 38 37 https://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/ Lieu d’échanges, de découvertes et de convivialité pour tous, la Médiathèque propose une offre documentaire diversifiée et actuelle : romans, BD, mangas, DVD, albums pour les enfants et bien plus encore ! Du 2 au 28 janvier, la médiathèque de Jouy-le-Moutier propose un concours d’écriture dans lequel les participants sont invités à écrire un texte de 250 mots maximum comportant les 10 mots du dispositif. A toute vitesse ou tranquillement, chacun son rythme pour cette édition à tous les temps ! Un atelier d’écriture est également proposé pour entrer dans une démarche créative si l’inspriation manque ! Les textes lauréats seront désignés par un vote en ligne, ouvert à tous. Les auteurs des textes primés seront récompensés par des chèques Lire qui seront remis au cours d’une cérémonie conviviale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-02T00:00:00+01:00

2023-02-27T23:59:00+01:00 Médiathèque de Jouy-le-Moutier

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Vincourt Autres Lieu Médiathèque de Jouy-le-Moutier Adresse 94 avenue des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier Jouy La Fontaine Ville Vincourt Age minimum 6 Age maximum 110 lieuville Médiathèque de Jouy-le-Moutier Vincourt Departement Val-d'Oise

Médiathèque de Jouy-le-Moutier Vincourt Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vincourt/

Concours d’écriture Médiathèque de Jouy-le-Moutier 2023-01-01 was last modified: by Concours d’écriture Médiathèque de Jouy-le-Moutier Médiathèque de Jouy-le-Moutier 1 janvier 2023 Médiathèque de Jouy-le-Moutier Vincourt Vincourt

Vincourt Val-d'Oise