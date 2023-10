« L’Affaire grand méchant loup » par Monsieur MOUCHE Médiathèque de Joinville Joinville, 15 novembre 2023, Joinville.

« L’Affaire grand méchant loup » par Monsieur MOUCHE Mercredi 15 novembre, 18h30 Médiathèque de Joinville Entrée libre sur inscription

De, et par, Monsieur Mouch, voici le récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné. C’est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert psychiatrique ; Charles Perrault en flic à la retraite ; L’ainé des petit cochons, et autres victimes du Loup, lui ayant survécu, se succèdent à la barre pour témoigner. Ce récit fou et décalé, est ponctué d’inserts sonores venant de sa petite radio de cuisine, qui le font parfois basculer de son rôle de narrateur à l’incarnation des personnages du drame qui se joue : Reporters, avocats, témoins et commentateurs..

A partir de 12 ans – 60 min

Médiathèque de Joinville 1 rue Jeanne Vallée, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 94 33 04 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio.joinville2@orange.fr »}]

2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T19:30:00+01:00

Conte Conteur

