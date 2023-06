Atelier papiers magiques par Handska médiathèque de Houilles Houilles Houilles Catégories d’Évènement: Houilles

Yvelines Atelier papiers magiques par Handska médiathèque de Houilles Houilles, 16 septembre 2023, Houilles. Atelier papiers magiques par Handska Samedi 16 septembre, 10h00 médiathèque de Houilles gratuit – Sur inscription auprès de la Médiathèque Papiers magiques, papiers marbrés ou encore Ebru : les noms sont multiples. Cette technique très surprenante permet des résultats toujours magnifiques. Tourbillons, marbrures, cailloux, fleurs, constellations : de quoi expérimenter et rêver sur toutes sortes de papiers et photographies. A partir de 4 ans (enfants accompagnés) médiathèque de Houilles 7 Rue du Capitaine Guise, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130862120 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00 atelier papier ©atelier papier Détails Catégories d’Évènement: Houilles, Yvelines Autres Lieu médiathèque de Houilles Adresse 7 Rue du Capitaine Guise, 78800 Houilles Ville Houilles Departement Yvelines Age min 4 Age max 99 Lieu Ville médiathèque de Houilles Houilles

médiathèque de Houilles Houilles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houilles/

Atelier papiers magiques par Handska médiathèque de Houilles Houilles 2023-09-16 was last modified: by Atelier papiers magiques par Handska médiathèque de Houilles Houilles médiathèque de Houilles Houilles 16 septembre 2023