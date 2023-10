Séance de Dédicaces Médiathèque de Hem Hem Catégories d’Évènement: Hem

Nord Séance de Dédicaces Médiathèque de Hem Hem, 14 octobre 2023, Hem. Séance de Dédicaces Samedi 14 octobre, 14h00 Médiathèque de Hem Entrée Libre Rencontre et Séance de dédicaces avec deux auteurs :

– Carine Bausière (auteur de livres pour enfants : « Alix – une fille dans l’équipe », « Le Trésor de la Sorcière », « Famille en Kit cherche mode d’emploi », « Qui décide tous les soirs d’allumer les étoiles ? »…)

– Bernadette Lecoq (auteur de « l’Agenda de mon père », qui raconte les souvenirs du père de l’auteur, prisonnier de guerre pendnat la seconde Guerer Mondiale). Médiathèque de Hem 1 rue du Général Leclerc – 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320665848 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

